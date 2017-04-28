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Возьмите за правило: вот почему нельзя открывать водительскую дверь левой рукой

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Дверь автомобиля. Фото иллюстративное. | ФОТО: Panther Media/Scanpix

Голландцы приготовили для вас ценный урок: находясь на водительском сидении, никогда не открывайте дверь левой рукой!

Тянуться к дверной ручке левой рукой – это привычка. Она естественна – так ближе и удобнее. Но автолюбители в скандинавских странах поступают немного иначе. Вот почему…

Ежегодно около 150 000 происшествий на дороге связаны с дверями автомобиля, пишет Маркетиум. Столкновение с ними велосипедиста – крайне распространенный случай. Но кто виноват? В большинстве случаев можно говорить об оплошности водителя.

Как это обычно происходит. Велосипедист передвигается на достаточно быстрой скорости, как вдруг открывается дверь. Водитель не подозревает ничего плохого, а велосипедист не может избежать столкновения. По самым скромным подсчетам, из-за такой неаккуратности погибли 24 человека. Но сколько случаев не зарегистрированы?

Вот о каком механизме идет речь. Открывая дверь левой рукой, водитель не обращает внимания на то, что происходит возле его авто. Открывая правой, он поворачивается всем корпусом, а его взгляд может поймать приближающийся велосипед или другое транспортное средство.

Безусловно, дело не только в велосипедистах. Но и, например, пешеходах.

Корректировка привычки может повысить безопасность на улицах! Берегите себя и не воспитывайте в себе безразличие по отношению к другим.

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