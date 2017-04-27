Вот почему двери квартир в СССР открывались внутрь, а не наружу!

Сейчас это проследить уже трудно, потому что многие установили двойные двери или заменили старые деревянные бронированными, пишет Ofigenno.com.

Так в какую сторону всё-таки должны открываться двери?

Поговаривают, что двери, открывающиеся внутрь, ставили только в СССР. Мол, это делали для того, чтобы сотрудники КГБ могли в случае надобности быстро вломиться в нужную квартиру. Но так ли это на самом деле?

Обычные деревянные двери чекистов и кагебешников не остановят, в какую сторону их не открывай. Так что эта версия выглядит обычной городской легендой. К тому же, просматривая западные фильмы, обращаешь внимание, что у них двери тоже открываются внутрь!

Дело в том, что в многоквартирных домах планировщикам приходилось серьезно экономить на внутреннем пространстве, в том числе на лестничных клетках и площадках. В подъездах хрущевок и так развернуться негде, а если жильцы откроют двери, то они могут блокировать двери соседей!

Еще одна версия гласит о том, что это было сделано для удобства спасателей: медиков и пожарных. Мол, несколько домочадцев в случае непредвиденной ситуации справятся с дверями и не задавят друг друга на выходе. А вот у работников скорой помощи каждая секунда на счету!

Есть также историческое объяснение такой планировке. В старину, когда многоэтажных домов не было, люди в наших краях были вынуждены ставить в домах открывающиеся внутрь двери. Ведь зимой их могло замести и они просто физически не открылись бы наружу!

А какая из этих версий кажется тебе наиболее правдоподобной? Или ты знаешь другие объяснения такому расположению дверей? Тогда делись своими соображениями в комментариях!