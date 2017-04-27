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Розенбаум сломал ребра во время концерта

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Александр Розенбаум. | ФОТО: Промо

Популярный певец, народный артист России Александр Розенбаум во время выступления в Саратове сломал несколько ребер, сообщается на официальном сайте музыканта.

В связи с полученной травмой концерт артиста в Волгограде переносится на 23 мая, пишет Ridus.ru.

Советский и российский исполнитель собственных песен Александр Розенбаум родился 13 сентября 1951 года в Ленинграде. Заниматься музыкой начал с пятилетнего возраста. Окончил музыкальную школу по классу фортепиано, впоследствии — вечернее музыкальное училище по классу джазовой аранжировки.

За время сольной карьеры он выпустил более 30 альбомов. Среди наиболее известных песен Розенбаума — «Вальс-бостон», «Бабий Яр», «Налетела грусть», «Вальс на Лебяжьей канавке».

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