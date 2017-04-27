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Полина Гагарина во второй раз стала матерью

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ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

Российские СМИ сообщили радостную новость: Полина Гагарина во второй раз стала матерью. Ребенок певицы появился на свет в одной из лучших московских клиник.

Счастливое событие произошло 26 апреля, но журналисты обо всем узнали только сейчас. Гагарина слишком уж тщательно скрывала от общественности свою личную жизнь.

По информации сайта "7 Дней", малыш появился на свет в одной из лучших столичных клиник. Пол новорожденного Полина пока не называет.

Отцом второго наследника звезды стал ее муж, фотограф Дмитрий Исхаков. У Гагариной подрастает сын Андрей от ее предыдущего брака с актером Петром Кисловым.

Примечательно, что утром 27 апреля (на следующий день после родов) артистка поделилась в Instgram снимком, на котором она запечатлена с огромным животом. Так она выглядела, когда была в положении. До этого дня свою беременность Полина не подтверждала и просила уважать неприкосновенность ее личной жизни.

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