В Подмосковье умерла звезда ток-шоу, весившая 300 килограммов

Около месяца назад Машитлова почувствовала себя плохо, ее доставили в Одинцовскую больницу. Через какое-то время с ней связался врач-хирург Рашид Аскерханов и предложил лечь в московскую больницу № 60, сообщает Life.ru.

«Обещали, что сделают мне операцию… В конечном итоге начали мне какую-то капельницу капать, я начала опять отекать. И написали, что у меня цирроз печени, панкреатит, что я чуть ли не умираю», — рассказала Римма незадолго до смерти.

По словам родственников, при выписке пациентка чувствовала себя плохо, но врачи просто не обращали на это внимания. За несколько дней до смерти она уже не могла говорить и двигаться, а только плакала.

Муж женщины намерен обратиться в прокуратуру и в суд с заявлением на недобросовестных врачей.

В 2009 году Римма приняла участие в программе «Малахов +". Уже тогда женщина с трудом ходила. «Суставы болят очень и поясница», — признавалась она.

Римма рассказала, что стала поправляться после 30 лет. «Мне кесарево делали, я весила 52 килограмма. Потом я села на таблетки — конечно, этого не надо было делать. Я похудела, но ненадолго», — призналась она.