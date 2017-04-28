Это важно знать о сегодняшнем дне: гороскоп на 28 апреля

Овен

На работе ситуация остается непростой, хотя позитивные тенденции постепенно набирают силу. Сегодня вы сможете обсудить важные вопросы с руководством и деловыми партнерами, и даже заключите многообещающие договоренности, если не станете слишком спешить и проявлять излишней алчности. Состояние финансовых дел может показаться почти плачевным; не пытайтесь изменить ситуацию с помощью сомнительных сделок и авантюр, просто постарайтесь дождаться более благоприятных обстоятельств.

Значительно лучше обстоят дела в личной сфере. Здесь наступает период торжества взаимопонимания, участия и бескорыстной поддержки. Романтические отношения становятся все более серьезными, причем вас не будут угнетать ни связанные с этом ограничения, ни новые обязательства.

Телец

Очень важно беречь себя, внимательно относиться к своему здоровью: существует вероятность недомоганий, простуды, обострения хронических заболеваний. Особенно осторожны должны быть те, кто совершает в этот день долгие поездки, путешествует по неизученным маршрутам. Еще одна сфера жизни, которая сегодня находится под влиянием негативных тенденций – финансы. Воздержитесь от необдуманных расходов и не позволяйте другим людям распоряжаться вашими деньгами.

В остальном же день вполне благоприятен. Велика вероятность профессиональных успехов, удачным будет начало работы над новыми проектами. В сфере личных отношений также не возникнет серьезных проблем, поскольку вы легко найдете выход из любой сложной ситуации.

Близнецы

Деловые отношения требуют предельной осторожности: есть опасность попасть под дурное влияние или связать себя обязательствами, выполнить которые невозможно. В этих непростых условиях легкомыслие совершенно неуместно; вспоминайте об этом в моменты, когда соблазн довериться новому знакомому, обещающему золотые горы, будет особенно силен. Самостоятельная работа поможет добиться значительных успехов, представители творческих профессий получат предложения, позволяющие в полной мере использовать таланты и способности, которыми наделила их природа.

Отношения в семье налаживаются, появляется возможность объединиться для решения общих проблем. Несколько сложнее поладить с родственниками, живущими далеко – тут о взаимопонимании приходится только мечтать. Не исключены разногласия с любимым человеком, однако до серьезного конфликта дело не дойдет.

Рак

День удачный, гармоничный и многообещающий. Сегодня вы сможете одержать блестящие профессиональные победы, доказать свое превосходство над конкурентами, продвинуться вперед в достижении поставленных целей и работе над сложными и важными проектами. Не исключены разногласия с коллегами и руководством, однако вам удастся отстоять свою точку зрения, убедить окружающих встать на вашу сторону.

Романтические отношения развиваются стремительно, и не смену легкому увлечению быстро приходит серьезное чувство. Однако помните, что излишняя доверчивость и наивность еще никому не шли на пользу.

Лев

Весьма противоречивый день, беспокойный и не лишенный неприятных сюрпризов. Очень важно следить за своим имуществом, бережно относиться к дорогим вещам, транспортным средствам – не исключены поломки, которые потребуют дорогостоящего ремонта. Денежные поступления возможны, однако полученные суммы будут не столь велики, как вам хотелось бы.