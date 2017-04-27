Ученые утверждают, что пляж невероятным образом влияет на мозг. Вот что он с нами делает…

Невероятное чувство умиротворения и спокойствия, которое человек испытывает на пляже, сейчас называют голубым пространством. Так ученые назвали эффект, который производит на мозг сочетание успокаивающих запахов и звуков воды. Этого пространства достаточно, чтобы человек почувствовал себя комфортно, пишет издание Likeni.info.

Если вы заметили, как расслабленно вы чувствуете себя на пляже, это не только ваши ощущения. Наука утверждает, что так реагирует мозг на окружающую среду, делая людей спокойными, счастливыми и активными.

В целом, пляж положительно влияет на нас разными способами:

1. Уменьшает стресс

Вода является природным излечением от стресса. В ней много естественных положительных ионов, которые, как известно, способны заставить вас чувствовать себя непринужденно. Если вы поплаваете или просто окунете пальцы в воду, можете быть уверены, что испытаете чувство расслабленности. Такие мгновения нужно использовать как можно чаще.

2. Повышает творческий потенциал

Чувствуете, что должны заняться творчеством? Ученые считают, что решение проблемы – пляж. Нахождение в «голубом пространстве» поможет очистить ваш мозг от ненужных проблем и проектов, и помочь выйти на правильный творческий путь. Как и медитация, пляж дарит чувство спокойствия, которое позволяет забыть о плохом и подумать о том, на чем нужно сосредоточиться.

3. Уменьшает депрессию

Кроме активной борьбы с творческими неурядицами, пляж также обеспечивает облегчение чувства депрессии. Гипнотический звук волн в сочетании с запахами моря могут перенести вас в медитативное пространство. Вы сможете очистить свои мысли и подумать о жизни в безопасном месте, вдали от повседневной суеты.

4. В целом — время, проведенное на пляже, изменит ваш взгляд на жизнь

В перспективе изменения будут лишь положительными. Природа всегда была фактором здоровой и счастливой жизни, но пляж — это настоящее лекарство для души!