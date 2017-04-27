Находящийся в больнице Тимати выругался из-за диагноза

Рэпер заявил, что лишь проходил плановой осмотр, и нет никаких поводов для беспокойства.

«Я походу не могу больше планово сдать анализы, проверить зрение, сделать гастроскопию и МРТ и ещё кучу всего того, что нормальный, следящий за своим здоровьем человек должен делать как минимум раз в год, без того чтобы не написали что я почти умер... Четыре машины с камерами у больницы! Бесконечные звонки в пресс центр и...Тадам! В 7:30 утра пока я видел десятый сон, корреспондент с включённым в видео режиме телефоном, проник ко мне в палату и снял как я сплю!» — написал разъяренный артист.