Смотри: Егор Кончаловский показал первое видео с новорожденным сыном

В начале апреля Егор Кончаловский снова стал папой. Его возлюбленная, юрист Мария, родила мальчика, которого назвали Тимуром. В просторном особняке в Подмосковье, где 18 комнат, влюбленные живут вместе с мамой Егора, актрисой Натальей Аринбасаровой. Бабушка, судя по видео, уже начала общаться с Тимуром, и души не чает во внуке, пишут Argumentiru.com.

Напомним, от 15-летнего гражданского брака с Любовью Толкалиной у Егора Кончаловского есть дочь Мария. И возлюбленную зовут также.

32-летняя юрист Мария Леонова родила наследника Егору Кончаловскому 2 апреля. И мальчика назвали Тимуром. О своих отношениях с женщиной режиссер говорит не много: "познакомились в суде, зовут Машей, как и дочь". Папарацци же выяснили, что полгода он задаривал цветами возлюбленную, прежде чем она согласилась с ним встречаться. Мария уже больше года живет в подмосковной усадьбе Егора, где он поселился несколько лет назад с мамой, актрисой Натальей Аринбасаровой.

Публикация от Егор Кончаловский (@egor_konchalovskii) Апр 26 2017 в 8:57 PDT