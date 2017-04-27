Вот что ваш знак Зодиака делает лучше, чем все остальные!

У каждого из нас есть свои сильные и слабые стороны. Никто не идеален! Однако есть то, в чем мы лучше других. Узнайте, в чем лучше вы, благодаря своему знаку Зодиака.
Овен
Овны – любители приключений. Они знают, как запланировать и организовать самые незабываемые и захватывающие события. Друзья идут к вам, когда хотят повеселиться. Они знают, что все пройдет идеально, потому что вы не упускаете даже малейшие детали.
И, вдобавок ко всему, вы готовы к приключениям всегда, в любое время.
Телец
Телец всегда собран и всегда ко всему готов. Вам нравится ваша стабильность, и вы всегда готовы к любому кризису, метелям или рецессии. Друзья приходят к вам, когда им нужно привести свою жизнь в порядок.
Вы очень хорошо умеете обращаться с деньгами, и ваши друзья, вероятно, спрашивают вас о том, как сэкономить, или даже о том, как заработать больше.
Близнецы
Близнецы, вы просто магнит от природы! Благодаря своему шарму, интеллекту и остроумию вы производите незабываемое впечатление и людям всегда нравится проводить время с вами.
Встретив вас однажды, все хотят стать вашим другом на всю жизнь, потому что вы просто потрясающий человек, с которым можно прекрасно провести время.
Рак
Вы обладаете уникальной добротой. У вас огромное сердце, и вы не боитесь это показывать! Вы всегда предлагаете помочь, как друзьям, так и незнакомцам. Вы всегда готовы выслушать мнение любого человека. Вы играете роль психотерапевта для своих друзей и семьи, и вам часто удается их исцелить.
Лев
Лев – это своего рода звезда. Куда бы вы ни пошли, вы должны быть уверены, что люди обращают на вас внимание. Вы очень креативны, и у вас много идей, которые помогают вам преуспеть в любой области. Вы также очень уверены в себе и всегда помогаете окружающим поверить в собственные силы.
Дева
Девы, вы не умеете сдаваться, и вы никогда не уходите, ни смотря ни на что. Ваша настойчивость завидна, окружающие не знают, как вы это делаете. Вы рождены для решения трудных задач, и для того, чтобы все доводить до конца.
Как бы вам ни было трудно, вы тяжело боретесь, но никогда не прогибаетесь под давлением людей или обстоятельств.
Весы
Весы знакомы буквально со всеми, от мэра города до дворника. Вы со всеми заводите знакомства и вас всегда приглашают на лучшие мероприятия в городе бесплатно, потому что люди просто наслаждаются вашим обществом.
Вы умеете вызывать доверие, и рядом с вами каждый чувствует себя любимым и понятым.
Скорпион
Скорпион знает, как получить то, чего он хочет. Вы добиваетесь успехов в работе и легко заводите дружбу даже с людьми не вашего круга. Ваша элегантность и харизма заставит любого слушать вас и, может быть, даже в вас влюбиться. Вы очень решительны, и, кажется, знаете, что нужно для достижения желаемого.
Стрелец
Вы прекрасно умеете развлекать и смешить людей, у вас никогда не заканчиваются рассказы из путешествий или даже ежедневных поездок на работу.
Людям нравится бывать в вашей компании, и они всегда с нетерпением ждут ваших юмористических историй о приключениях. Вы также умеете строить отношения с людьми, поэтому у вас много друзей, и все они очень разные.
Козерог
Козероги, вероятно, самые терпеливые люди на Земле. Вы знаете, как не терять позитив даже ожидая чего-то. Вы успешны благодаря своему реализму и спокойствию, потому что, когда другие сдаются, вы ждете своей очереди и не разочаровываетесь. Ваш девиз: «Если есть желание, найдется и способ».
Водолей
Водолеи бесконечно умны, полны мечтаний и идей, которые могут изменить мир. Вы хотите помогать другим людям и делать этот мир лучше. Вы всегда мыслите очень масштабно, и вы не из тех, кто соглашается на что-то маленькое или посредственное.
Вы не терпите несправедливости и всегда поддерживаете даже совершенно незнакомых людей, потому что вам не нравится видеть чужую боль.
Рыбы
Рыбы просто знают, как объединить людей и прекрасно провести время. Вы легко заводите новых друзей и общаетесь с разными людьми, потому что вам больше всего нравится получать знания от других. Вы всегда окружены людьми из всех слоев общества, и вы знаете, как вписаться с любой из них.
Вы не боитесь произвести неправильное впечатление, потому что привыкли приходить к людям и представлять себя.