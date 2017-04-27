Андрей Губин боится своего отражения в зеркале

42-летний Андрей Губин редко появляется на публике и практически не дает интервью. В декабре прошлого года артист признавался, что девушка, в которую он был по-настоящему влюблен, создала семью и живет за границей. Недавно Андрей решил снова встретиться с журналистами. Беседу с певцом показали в эфире передачи «Ой, мамочки!» телеканала «Мир», пишет Starhit.ru.

Андрей опроверг информацию о том, что он скрывается от общественности. «Я считаю, что на меня идет охота. Я в бегах, поэтому особо не общаюсь… Но людей я очень люблю и остался таким же, каким был. Я немного более дерганый, но вы попробуете в моей ситуации быть не дерганым. Поэтому, конечно же, я на взводе», – рассказал артист, добавив, что он стал чаще путешествовать.

Из-за болезни нервной системы исполнителю пришлось закончить музыкальную карьеру. Однако сейчас, как говорит Андрей, он регулярно сталкивается с повышенным интересом со стороны окружающих.

«Я постоянно чувствую к себе большее внимание, чем раньше. К сожалению. Это ужасно. Я примерно понимаю, почему. Конечно, ходить с такой рожей… Ну болит лицо, ребята, ну сколько можно издеваться? Вы что творите?» – не смог сдержать эмоций артист.

По словам Губина, его ситуация со здоровьем нестандартная. «У меня «плывет» вся левая сторона лица, на шее какие-то полосы… Я не чувствую половину тела, а врачи говорят, что все нормально», – рассказал артист. Он также добавил, что порой пугается своего отражения в зеркале. «Думаю: «Господи, какой страшный!» Да и лицо полного идиота. Внутри я себя чувствую нормальным человеком, но лицо как железная маска», – рассказал певец.

В эфире программы Андрей также поделился своими мыслями по поводу семьи и брака. Исполнитель поведал, что в настоящий момент он не чувствует себя готовым к рождению детей. Вместо этого певец сконцентрировался на собственном здоровье.

«Может, это жестоко звучит, но я не жалею, что не женился до сих пор. То есть у меня не было девушки, на которой я бы хотел жениться. У меня болит лицо, мне не до детей… Забота о детях – это проявление некой силы, а я за собой уследить не могу. У меня губы синеют, все тело разваливается. Но я к этому привык», – отметил артист.

Несмотря на то, что Губин страдает из-за проблем со здоровьем, он старается не отчаиваться. «Я себя высоко ценю. Себя любить надо обязательно, иначе это прямой путь к самоубийству», – поделился артист. Он также сообщил о том, что вполне доволен своей жизнью. «Как ни странно, я счастлив. Полного счастья у меня, к сожалению, было очень мало», – сказал артист.