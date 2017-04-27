Букмекеры назвали самых востребованных участников «Евровидения-2017»

Букмекеры начали принимать ставки на возможного победителя международного песенного конкурса «Евровидение-2017», который в этом году будет проводиться в Киеве. Уже названы фавориты зрительских предпочтений, пишут Argumentiru.com.
На сайте Eurovisionworld уже появился перечень самых востребованных конкурсантов. Лидером ставок считается итальянец Франческо Габбани с музыкальной композицией Occidentaliʼs Karmа. На втором месте – болгарин Кристиан Костов с песней Beautiful Mess, тройку лидеров замыкает швед Робин Бенгтсон с песней I Can not Go On.
«Евровидение» будет проводиться 9, 11 и 13 мая.
Эстонию в этом году представят артисты Койт Тооме и Лаура с песней "Верона". Им букмекеры предрекают лишь 16 место.
В этом году Россия лишилась возможности прислать своего кандидата – Юлию Самойлову – на конкурс и в этой связи полностью отказалась от участия.