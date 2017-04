Букмекеры назвали самых востребованных участников «Евровидения-2017»

На сайте Eurovisionworld уже появился перечень самых востребованных конкурсантов. Лидером ставок считается итальянец Франческо Габбани с музыкальной композицией Occidentaliʼs Karmа. На втором месте – болгарин Кристиан Костов с песней Beautiful Mess, тройку лидеров замыкает швед Робин Бенгтсон с песней I Can not Go On.

«Евровидение» будет проводиться 9, 11 и 13 мая.

Эстонию в этом году представят артисты Койт Тооме и Лаура с песней "Верона". Им букмекеры предрекают лишь 16 место.

В этом году Россия лишилась возможности прислать своего кандидата – Юлию Самойлову – на конкурс и в этой связи полностью отказалась от участия.