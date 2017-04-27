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Букмекеры назвали самых востребованных участников «Евровидения-2017»

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ФОТО: Viktor Burkivski

Букмекеры начали принимать ставки на возможного победителя международного песенного конкурса «Евровидение-2017», который в этом году будет проводиться в Киеве. Уже названы фавориты зрительских предпочтений, пишут Argumentiru.com.

На сайте Eurovisionworld уже появился перечень самых востребованных конкурсантов. Лидером ставок считается итальянец Франческо Габбани с музыкальной композицией Occidentaliʼs Karmа. На втором месте – болгарин Кристиан Костов с песней Beautiful Mess, тройку лидеров замыкает швед Робин Бенгтсон с песней I Can not Go On.

«Евровидение» будет проводиться 9, 11 и 13 мая.

Эстонию в этом году представят артисты Койт Тооме и Лаура с песней "Верона". Им букмекеры предрекают лишь 16 место.

В этом году Россия лишилась возможности прислать своего кандидата – Юлию Самойлову – на конкурс и в этой связи полностью отказалась от участия.

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