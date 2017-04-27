Пугающее пророчество от Эммы Уотсон и Тома Хэнкса – это очень страшное зрелище!

Но природные катаклизмы и соседи по космосу не выдерживают конкуренции с высокими технологиями, порожденными и управляемыми IT-гениями. Создатели нового фильма "Сферa" задумались о мире, где все – одна гигантская социальная сеть. Картина скоро появится в прокате, передают Dni.

О ЧЕМ?

Мэй (Эмма Уотсон) получает работу в корпорации мечты: соцпакет, тимбилдинг, страховка, идеология "любить – значит делиться" и воплощение смелых карьерных фантазий. Глава – идеолог, апологет социальных медиа и гуру-шоумен Эймон Бэйли (Том Хэнкс) мечтает о "прозрачном" мире, где не будет ни личных, ни государственных тайн, недомолвок и преступлений. Безрассудный поступок Мэй мгновенно привлекает внимание высших кругов к новой сотруднице.

Бэйли предложил девушке интересный, но непростой эксперимент – транслировать каждый свой шаг и вдох на весь мир с помощью камеры размером с сережку. Идеалистка, грезящая о совершенствовании мира, соглашается: на кону – прорыв в сознании миллиардов, новый уровень коммуникации, безопасности, знания. Живя онлайн в режиме 24/7, Мэй верит в свою великую миссию, пока не узнает подноготную гигантской IT-компании и истинные цели тех, кто стоит у руля. Девушка, которая еще вчера была просто "лицом бренда" и звездой соцсетей, решается на весьма рискованный шаг, от которого будет зависеть судьба ее семьи, друзей, коллег и, гипотетически, наших с вами ближайших потомков.

Кадр из фильма "Сфера"

ГДЕ МЫ ЭТО ВИДЕЛИ?

Фантастический триллер по роману Дэйва Эггерса, по сути, продолжает ряд утопий в духе "1984" Оруэлла и "Дивного нового мира" Хаксли. Из экранных "родственников" стоит вспомнить "Социальную сеть" Дэвида Финчера – флагманскую ленту категории "почему соцсети – это не всегда хорошо". Фильм не обходит стороной личную жизнь Марка Цукерберга: основатель крупнейшей соцсети добился успеха, признания и внимания женщин, но потерял любимую девушку и друга.

Драма "Отключение" Генри Алекса Рубина сосредоточена на истории семейной пары, где муж проигрывает огромные суммы в онлайн-казино под аккаунтом жены, а она вовсю забавляется с интернет-любовниками. Здесь же сюжетные линии повествуют о парне, зарабатывающем онлайн-проституцией, и жестоких подростках, издевающихся над забитым одноклассником – все это наглядно демонстрирует идею, что перебарщивать с соцсетями – путь к деградации и смерти наяву.

Героиня Эммы Уотсон жертвует простыми семейными радостями во имя карьеры и иллюзии лучшего мира – и, кажется, не жалеет о своем выборе.

ЧТО НОВОГО?

“Сфера” – это очень страшный фильм. Фантастику в обертке реализма, темпоритм которой органичен клиповому сознанию – то есть сознанию большинства пользователей соцсетей, смотреть не сложнее, чем ленту новостей. Вот образцовая корпорация – коллеги с улыбками продавцов “гербалайфа”, радеющие за общение без границ и постоянное присутствие в онлайне; начальник, зомбирующий идеей “прозрачности”, прикрывающий манипуляции благородными целями (“каждый имеет право на знание, – скандирует он, – мой сын-паралитик может увидеть мир, благодаря понатыканным на деревьях и домах камерам. Ваши дети будут в безопасности – стоит только открыть себя миру и транслировать каждый свой шаг!”).