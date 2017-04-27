Занимательнейшая головоломка, которая взорвет твой мозг. Скажи, что не так с этой девушкой?

Сыщики с легкостью распутывают самые сложные клубки тайн. Срывают покровы с мрачных грязных делишек злодеев, пишет Ofigenno.com.

Любишь ли ты задачки и головоломки? Представь себя непревзойденным агентом, способным сфокусироваться на мельчайших деталях. Даже мышь не проскочит мимо тебя!

Мы подготовили для тебя занимательную задачку, которая вызвала множество споров в Сети. Люди выдавали невероятные версии событий. Однако лишь немногие смогли подобрать ключ к этой загадке.

/ ofigenno.com

Наш вопрос касается этой фотографии. Взгляни на нее внимательно. Исследуй каждый пиксель изображения. Уже понял, что с ним не так?

Версии начинались от замены обеих рук до неудачного фотошопа.

Готов просить помощи зала или звонить другу, который всегда находит выход из любого положения?

Приглянись к двери повнимательнее.

Нас смущает высота, на которой расположена дверная ручка. Выглядит, как будто красавица попала в дом к великану. Двери спроектированы для его огромного роста и здоровенных ручищ.

Но, если быть немного серьезнее, то напрашиваются более приземленные выводы. Либо девушка на снимке — форменная Дюймовочка, либо рабочий немного перепутал высоту крепления ручки…

Понравилась ли тебе задачка? Мы постараемся и дальше радовать тебя такими головоломками, давать подпитку мозгу. Проверь своих друзей на сообразительность. Узнай, кто из них самый внимательный.