Косметолог Трампа выдала его секреты: дело не только в тональном креме!

За красоту прославившихся на телепроекте "Дом-2" Рустама Солнцева, Ксении Бородиной, Михаила Терехина уже много лет отвечает звездный косметолог Раджана Джамалутдинова. Довелось ей приводить в порядок и кожу самому Дональду Трампу. Правда, в то время, когда он еще не был президентом США, а приезжал в Москву на конкурс красоты.

"Я была выбрана среди многих косметологов для того, чтобы привести в порядок после долгого перелета лицо Дональда Трампа, – рассказала Раджана порталу Dni. – Трампу я провела небольшую, но действенную процедуру под названием "Моментальное омолаживание", чтобы снять красноту с лица. А под глаза Трампу я сделала небольшую заморозку, убирающую припухлости и отечность. Это были не инъекции, а специальный крем, который несколько часов держит веки в порядке".

Оказалось, что Трамп пользуется тональным кремом, чтобы выглядеть в кадре более загорелым и свежим. Поэтому естественный цвет его лица заметно отличается от того, что мы видим на снимках или на телеэкране – он более бледный и менее выразительный. А поскольку Трампу уже 70 лет, то ему не удалось избежать возрастных изменений. Заметно, например, небольшое снижение упругости кожи, когда овал лица плывет.

Господин Трамп, ослепленный красотой и профессионализмом Раджаны, не сводил с нее глаз. А уж он-то знает толк в эффектных женщинах и всегда окружал себя самыми яркими моделями.