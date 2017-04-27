А вы уже посмотрели? Видео Киркорова и Тимати «Последняя весна» набрало больше четырех миллионов просмотров

Когда Киркоров вступился за коллег, получивших премии, то получил в ответ "Давай, до свидания", и что-то про петушиную обойму. Они с Тимати избегали друг друга несколько лет. Регулярно ругались, если встречались. И вот спустя пять лет сняли совместное видео, решив подружиться или зарыть топор войны, пишут Argumentiru.com.

Видео на песню "Последняя весна", где поет Филипп и читает рэп Тимати, за два дня набрало в Yotube более четырех миллионов просмотров.

"Худой мир лучше доброй ссоры – со времен Цицерона эта мудрость не теряет актуальности. Особенно, когда подходишь к такому рубежу, как 50-летний юбилей. Время оглянуться назад, простить старые обиды и двигаться вперед", - заявил Филипп Киркоров.

"Если бы мне семь лет назад назад кто-то сказал, что я запишу песню с Филипом Киркоровым, я скорее всего бы рассмеялся ему в лицо. Сегодня я представляю вам совместный клип и песню "Последняя Весна", и не буду лукавить, я не знаю ни одного артиста, который по факту спел бы лучше этот припев! Мораль здесь проста: двое состоявшихся взрослых людей с определенно непростой историей взаимоотношений сочли творческую часть более важным аспектом на сегодняшний день, чем истекшие по сроку годности обиды, претензии и предъявы", - написал в Instagram Тимати.

Смотрите видео!