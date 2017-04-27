Обнародованы смс-сообщения, которые мать Жанны Фриске пишет Дмитрию Шепелеву

Смс-сообщения, которые написала Дмитрию Шепелеву мать покойной Жанны, Ольга Владимировна Копылова, не оставят равнодушными никого. Однако телеведущий на них не реагирует и нарушает предписание суда о встречах Платона с бабушкой, дедушкой и теткой Натальей. Напомним, речь идет об одном свидании в месяц в присутствии психолога, пишут Argumentiru.com.

Владимир Фриске заявил "КП", что смс-сообщения переданы в суд, приложены к делу и отправлены в органы опеки и прокуратуру. Издание их обнародовало:

"Добрый день, Дима! Звоню тебе каждый день, телефон не отвечает или занят. Очень соскучилась по Платону! Прошу разрешить видеться с Платоном!"

"Добрый день, Дима! Бабушка Оля очень соскучилась и просит встречи с внуком Платоном. Прошу не отказывать мне в моей просьбе. Годы уходят быстро..."

"Платошенька, с днем рождения тебя любимый мальчик!!Будь здоровым!!! Удачи и счастья тебе в этой жизни!!! Мы любим тебя и ждем тебя в гости!"

"Моя жена три дня с 10 утра до 19 вечера стояла возле дома, где живет Шепелев. В надежде, что Платона поведут в садик или на прогулку, и она его увидит, передаст от нас подарок", – цитирует отца покойной артистки Владимира Фриске сайт "Комсомольская правда".