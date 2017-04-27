Ольга Бузова снялась в совершенно отвратительной рекламе. Хватило же ума!
27 апреля 2017 г., 12:25
Если раньше милая бабулька угощала внуков парным молоком, то теперь молочные продукты рекламирует Бузова. Нам тоже грустно, но это так!
Скандальная российская телезвезда снялась в ролике для социальной программы "Три молочных продукта в день" от Национального союза производителей молока.
Цель проекта — побудить жителей России активнее употреблять продукты, богатые белком и кальцием. Скорее всего создатели ролика решили, что двусмысленное видео со звездой эпатажа привлечет больше внимания к их программе. Да, привлекло! Но только йогурты чего-то больше есть не хочется!