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Ольга Бузова снялась в совершенно отвратительной рекламе. Хватило же ума!

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ФОТО: Кадр из видео

Если раньше милая бабулька угощала внуков парным молоком, то теперь молочные продукты рекламирует Бузова. Нам тоже грустно, но это так!

Скандальная российская телезвезда снялась в ролике для социальной программы "Три молочных продукта в день" от Национального союза производителей молока.

Цель проекта — побудить жителей России активнее употреблять продукты, богатые белком и кальцием. Скорее всего создатели ролика решили, что двусмысленное видео со звездой эпатажа привлечет больше внимания к их программе. Да, привлекло! Но только йогурты чего-то больше есть не хочется!

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