Ольга Бузова снялась в совершенно отвратительной рекламе. Хватило же ума!

Скандальная российская телезвезда снялась в ролике для социальной программы "Три молочных продукта в день" от Национального союза производителей молока.

Цель проекта — побудить жителей России активнее употреблять продукты, богатые белком и кальцием. Скорее всего создатели ролика решили, что двусмысленное видео со звездой эпатажа привлечет больше внимания к их программе. Да, привлекло! Но только йогурты чего-то больше есть не хочется!