«Старые, толстые и страшные» стюардессы «Аэрофлота» больше не смогут летать в Эстонию

Тушинский суд Москвы отказал в удовлетворении иска стюардессы Ирины Иерусалимской к "Аэрофлоту", поданному из-за требований авиакомпании к допустимому размеру одежды, росту и весу бортпроводников, сообщает Би-би-си.

Как сообщила пресс-служба суда, для удовлетворения требований стюардессы суд не нашел оснований и требования компании "Аэрофлот" признал законными.

В феврале несколько стюардесс "Аэрофлота" подали в суд на авиакомпанию, обвинив ее руководство в дискриминации сотрудников по внешнему виду. В частности, было заявлено, что в 2016 году авиакомпания стала собирать данные о размере одежды стюардесс.

Позднее, как утверждала одна из работниц, им сообщили, что на заграничные рейсы будут назначаться лишь стюардессы с размером одежды не больше 46-го. Все же, кто не подходит под эти параметры, смогут летать только на внутрироссийских рейсах.

Стюардессы жаловались, что при переводе на внутренние рейсы они потеряли часть зарплаты.

Подать в суд на "Аэрофлот" из-за дискриминации решила также стюардесса Евгения Магурина, чья претензии активно освещались в российских СМИ.

Напомним, что в конце февраля стюардессы "Аэрофлота" заявили, что в авиакомпании началась борьба за стройность. Стюардессы заметили, что новые стандарты в "Аэрофлоте" появились после поездки директора авиакомпании Виталия Савельева по Азии. "Шефу понравились азиатки, и теперь при наборе в бизнес-класс приоритет у высоких стройных девушек восточного типа, желательно моделей", – говорили сотрудницы организации, пишут Dni.ru.

В феврале этого года группа отстраненных стюардесс в шутку причислила себя к "старым, толстым и страшным".