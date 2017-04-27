Иностранцы вынесли вердикт эстонской песне для «Евровидения-2017»

Свою оценку дали Ивана и Юлия из Хорватии, Михаил из Молдовы, Эмануэль и Заболкс из Венгрии, Майкл, Барбара, Клиф и Лес из Великобритании, Даниэль из Италии, Мелинда из Болгарии, Элиза из Португалии, Джефф из Бразилии и Лусия из Словакии, передает портал menu.err.

"Песня немного устарела. Подходит для 2000-х", – прокомментировала Юлия. "Очень хорошая песня", – одобрила Барбара.

Даниэль сравнил музыкальную композицию с песнями Селин Дион, но подчеркнул, что эстонские исполнители – Лаура и Койт – не должны стоять спиной друг к другу. "Звучит как немецкий шлягер 1990-х", – признали венгры Эммануэль и Заболкс.