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Иностранцы вынесли вердикт эстонской песне для «Евровидения-2017»

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Койт Тооме и Лаура Пыльдвере | ФОТО: Promopilt

Сайт Escbubble предложил фанатам "Евровидения" со всего мира оценить эстонскую конкурсную песню "Верона" и собрал их мнение в одно видео.

Свою оценку дали Ивана и Юлия из Хорватии, Михаил из Молдовы, Эмануэль и Заболкс из Венгрии, Майкл, Барбара, Клиф и Лес из Великобритании, Даниэль из Италии, Мелинда из Болгарии, Элиза из Португалии, Джефф из Бразилии и Лусия из Словакии, передает портал menu.err.

"Песня немного устарела. Подходит для 2000-х", – прокомментировала Юлия. "Очень хорошая песня", – одобрила Барбара.

Даниэль сравнил музыкальную композицию с песнями Селин Дион, но подчеркнул, что эстонские исполнители – Лаура и Койт – не должны стоять спиной друг к другу. "Звучит как немецкий шлягер 1990-х", – признали венгры Эммануэль и Заболкс.

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