Как убить стресс за 60 секунд, 15 минут или один час

Взбесил подчиненный? На тебе согнал злость начальник? Достала жена? Только не нервничай. Глубоко вдохни, и быстро перечитай следующие строки, пишет Mport.ua.

60 секунд

Способ, разработанный Майклом Ирвином, профессором психиатрии в Медицинской школе имени Дэвида Геффена при Университете Калифорнии в Лос-Анджелесе.

Поставь таймер на 60 секунд, закрой глаза и глубоко дыши. Следи за своими мыслями, наблюдай, куда они тебя ведут. Ведут к плохому — поворачивай их к хорошему. Думай о хорошем. Только о хорошем.

Это простейшая медитация. А еще — осознанность. Да и просто такое времяпрепровождение снизит кровяное давление, и даже может стимулировать сон. Обязательно попробуй.

15 минут

Данный метод рекомендуют австралийские ученые. Суть: сидя в кресле подними руки, закрой глаза, и выгибай тело / позвоночник в разные стороны (вперед, назад, направо и налево). Во время каждого изгиба делай шесть медленных вдохов и выдохов.

Австралийцы говорят, 15 минут такой растяжки на 13 процентов снизят уровень стресса и твое желание дать кому-то в лицо.

1 час

Этот способ избавиться от стресса нашли ученые из Университета Мэриленда. Они рекомендуют тут же выйти из офиса и прогуляться на свежем воздухе. Просто погулять, ни о чем не думая. А еще лучше — сходить на тренировку и побоксировать грушу, поподтягиваться на турнике, поотжиматься от брусьев, пробежаться. Или хотя бы сделать какую-то простейшую аэробику.

Физическая активность данного рода отвлечет от агрессии, плохих мыслей, усилит подачу кислорода в головной мозг.