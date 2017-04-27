Красота по-русски: как «Мисс Россия 2017» выглядит в обычной жизни

На днях «Мисс Россия 2017» стала гостьей передачи Первого канала «Вечерний Ургант». В гости к Ивану Урганту девушка пришла в элегантном белом костюме и бежевых лодочках. Красотка держалась уверенно и на каверзные вопросы ведущего отвечала без малейшего смущения, да еще и с юмором.

В итоге Урганту, как он ни пытался, так и не удалось застать блондинку врасплох. «Молодец», — заявил ведущий в конце интервью и пожелал Полине удачи.

«Мисс Россия 2017» Полина Попова работает моделью с 15 лет, она не замужем, но у нее есть молодой человек. И титул, на наш взгляд, девушка получила совершенно заслуженно: в этом мы убедились, не только посмотрев официальные фото с конкурса, но и заглянув на ее страничку в Instagram.

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