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Бывшая жена Трампа в свои 53 кое в чем даст фору Мелании

ФОТО

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ФОТО: Vincenzo Landi/PA Images

О второй супруге Дональда Трампа мало что известно, но если подписаться на нее в Instagram, то можно с интересом наблюдать, как Марла Мейплз проводит свой каждый день, пишет Woman.

Бывшая жена действующего президента США активно занимается спортом и регулярно делится фотографиями и видеороликами с тренировок в своем блоге. Стоит признать, что физической подготовке этой 53-летней женщины позавидует и красавица Мелания Трамп, которая моложе ее на шесть лет!

Не хватает мотивации, чтобы наконец похудеть к лету? Зайдите в Instagram к Марле Мейплз и просто посмотрите, как эта эффектная блондинка выглядит в свои 53 года. Экс-супруга Дональда Трампа постоянно усердно работает над своим телом — и не только в спортзале, но и дома.

Она практикует йогу, выполняет непростые упражнения на тренажерах, а также отлично танцует — в этом можно убедиться, посмотрев несколько выпусков американского шоу «Танцы со звездами» с участием Марлы.

Фото: Scanpix

Спорт помогает сохранять бывшей миссис Трамп не только стройность, но и молодость: ей с трудом можно дать столько лет, сколько ей на самом деле. Подтянутая, улыбчивая красотка с сияющими глазами легко даст фору нынешней жене американского президента, 47-летней Мелании.

И пусть она моложе Мейплз, в гибкости и спортивной подготовке своей предшественнице она точно уступает!

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