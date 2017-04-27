Опять шалит! Сергей Глушко взволновал фанаток пикантным снимком
27 апреля 2017 г., 10:08
Сергей Глушко не скрывает свое пристрастие к эпатажу. Тарзан с удовольствием обнажается и демонстрирует свое тело.
Накануне он опубликовал в блоге очередной пикантный снимок, взбудораживший его поклонниц. На фото артист лежит на пляже на берегу океана. Сергей, видимо очень постарался, чтобы в кадр попала пикантная часть его тела, что и привело фанаток в восторг. Впрочем, некоторые заявили, что мужчина в стрингах выглядит отвратительно.