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Опять шалит! Сергей Глушко взволновал фанаток пикантным снимком

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Наташа Королева и Сергей Глушко | ФОТО: Scanpix

Сергей Глушко не скрывает свое пристрастие к эпатажу. Тарзан с удовольствием обнажается и демонстрирует свое тело.

Накануне он опубликовал в блоге очередной пикантный снимок, взбудораживший его поклонниц. На фото артист лежит на пляже на берегу океана. Сергей, видимо очень постарался, чтобы в кадр попала пикантная часть его тела, что и привело фанаток в восторг. Впрочем, некоторые заявили, что мужчина в стрингах выглядит отвратительно.

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