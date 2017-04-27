Новость о том, что известная телеведущая Дана Борисова нарко– и алкозависима, открыто сообщила в эфире передачи Андрея Малахова "Пусть говорят" ее мать Екатерина. Женщина со слезами на глазах признала свое бессилие в борьбе с пагубными привычками наследницы. Апофеозом шоу стало признание самого Малахова, что, мол, он два года молчал в надежде на исправление Даны, однако этого не произошло, и он вынужден был прибегнуть к такому способу.

На передаче отметилось множество друзей Даны. В частности, Лера Тувина и Прохор Шаляпин чуть ли не в один голос утверждали, что следует поместить Борисову в профильную клинику. Уже позднее, на своей страничке в Instagram Лера подвела итог неоднозначной передаче. "Уважаемые, друзья, коллеги, журналисты и просто люди! С Даночкой сейчас всё в порядке, её вовремя спасли! Что касается, её мамы не нужно так категорично осуждать поступок придать всё публичности, я сама это на программе раскритиковала, но, поверьте, в данной ситуации по-другому "русскую Бриджит Бардо" было не спасти и это была бы уже другая печальная тема..." – обратилась к общественности Тувина.

Далее она поблагодарила Андрей Малахова, который открылся ей не только с профессиональной, но и человеческой стороны. По ее словам, ему "не чуждо чужое горе". Также Лера поблагодарила Прохора Шаляпина и Рустама Солнцева – "мы сделали благое дело", уверена девушка. Интересно почитать комментарии к этой публикации. В частности, оказалось, что "Первый канал" оплатил лечение Даны Борисовой. Об этом сообщил Прохор Шаляпин. "Канал оплатил лечение, это на первое время около миллиона рублей. Так что пока вы привыкаете – мы действуем конкретно", – заявил певец, обращаясь к пользователям Сети, которые прибывают в шоке от вскрывшейся истории.