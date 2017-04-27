Чтобы этот день стал лучше, начните его с астрологии! Читайте гороскоп на 27 апреля

Овен

Овны склонны к необдуманным поступкам и совершенно не в состоянии предугадать, какими будут последствия их действий. В таких условиях не стоит удивляться тому, что неприятности возникают снова и снова, и винить в этом звезды или судьбу нет никаких оснований – все дело в вашем собственном отношении к происходящему. Старайтесь избегать конфликтов с коллегами и руководством, отложите обсуждение вопросов, касающихся финансов и имущества.

В личной жизни дела обстоят даже хуже, чем на работе – вы ведете себя столь эгоистично и непредсказуемо, что даже самые близкие люди не смогут отнестись к этому с пониманием. Язвительные замечания, злая ирония, неискренность совершенно не способствуют улучшению отношений с любимым человеком.

Телец

День пройдет без особых потрясений, и забот у вас не прибавятся. Неприятности не исключены, но вряд ли они станут для вас неприятным сюрпризом – вы догадываетесь о подлинной причине появления препятствий, которые сегодня придется преодолевать. Не стоит отказываться от встреч с давними партнерами или бывшими сослуживцами: вы не только быстро найдете общий язык, но и сможете обсудить вероятность восстановления сотрудничества.

Проявите инициативу, если хотите перемен в личной жизни – именно от вас зависит, как будут развиваться события. Не стоит отказываться от новых знакомств и романтических свиданий, даже если кажется, что они никак не вписываются в насыщенный график вашего дня: вы не пожалеете о том, что изменили планы.

Близнецы

Хороший день – интересный, легкий и многообещающий. Состояние профессиональных дел не оставляет желать лучшего, вы можете найти весьма достойное применение своим талантам и способностям, одержать верх над конкурентами благодаря накопленным знаниям и незаурядной эрудиции. Вероятно улучшение финансового положения, возможны дорогие подарки и выгодные сделки.

Везет вам не только в делах, но и в любви: этот день как нельзя лучше подходит для новых знакомств, романтических свиданий, головокружительных увлечений. Не бойтесь нарушать традиции, действуйте так, как подсказывает сердце – звезды уберегут вас от разочарований и слишком сложных испытаний.

Рак

Сегодня у Раков будет немало поводов для радости, но ни один из них, к сожалению, не связан со сферой романтических отношений. Найти общий язык с любимым человеком крайне сложно, и ситуация усугубляется тем, что отложить решение некоторых важных вопросов не представляется возможным. Вам придется идти на уступки, проявлять гибкость и снисходительность; постарайтесь сегодня не вспоминать о том, что любое терпение имеет границы.

В остальном же день вполне благоприятен. Вас ждут значительные профессиональные успехи, удачные деловые контакты, обещающие скорое улучшение материального положения. Старшие родственники готовы предложить реальную помощь, вам же остается только решить, хотите ли вы ею воспользоваться.

Лев

Львов ждет в целом неплохой день, но вряд ли события его будут соответствовать высоким ожиданиям представителей данного знака. Постарайтесь смириться с тем, что сегодня вы не из всех ситуаций выйдете безусловным победителем, не всегда будете блистать – порой придется уступать главные роли весьма несимпатичным, но по-своему ценным особам. Профессиональные проблемы нужно решать без спешки, оставляя себе достаточно времени для размышлений и оценки последствий своих поступков.