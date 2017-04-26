Бросивший жену Носик получил по шее от любовницы

После того, как журналисты уличили Александра Носика в неверности, многие накинулись на него. Мол, изменил такой красавице жене! Супруга, кстати, пыталась оправдать мужа, которого застукали в кафе в обнимку с ее подругой – бывшей солисткой группы "Тутси" Настей Крайновой. Наконец, сам Носик прояснил ситуацию, пишут Dni.ru.

"Мы с женой еще в конце зимы приняли решение расстаться. Пока не подали заявление на развод. Но это вопрос времени, просто я редко бываю в Москве. – ошарашил он. – Уверен, в будущем мы с Ольгой будем общаться как друзья. Она познакомится с Настей хотя бы по работе. Глупо делать вид, что не знаем друг друга. Все взрослые люди".

Рассказал Александр и про отношения с любовницей: "В марте Настя пригласила меня сняться в ее клипе. С этого момента мы стали чаще созваниваться, болтать. Оказалось, у нас много общих интересов. Оба занимаемся боксом. У нас с Настей сейчас то, что называется гостевым браком, – продолжает Александр. – Вместе не живем, да и встречаемся нечасто: оба вечно на гастролях. У нее характер зверский, и я не сахар. так что пока перекидываемся романтичными сообщениями, иногда получаю от Наст по шее, если не беру трубку. Но когда приезжаю к ней, кормит меня вкусным борщом"

"Меня пугает только одно – уверяет актер. – Сейчас наши краткие разлуки – это плюс. Но в моем браке с Ольгой именно эти расставания сыграли губительную роль. Мне не нравились ее постоянные поездки (она руководитель ивент-компании – Прим.Ред). Немаловажную роль сыграла и ревность. Где она? С кем?"

Настя тоже считает, что нашла своего мужчину. "Мы оба калориферы, горячие. Стоит немного пообниматься, и нас аж в пот бросает. Но никакого отношения к краху Сашиного брака не имею", – цитирует певицу журнал "Антенна-телесемь".