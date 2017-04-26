Скандал! Пышногрудая эстонская блондинка увела мужчину из семьи и забеременела от него?

На снимке эта красавица утопает в крепких мужских объятиях того самого Вахури. Мужчина недавно опубликовал этот снимок на своей странице в Facebook. В комментариях к публикации началась оживленная дискуссия на тему: чей же Вахур? По слухам, он должен быть в отношениях с женщиной по имени Яна. Кто-то также написал в комментариях, что Авели увела Вахура из семьи и ждет от него ребенка.

ФОТО: Facebook Авели Вяндры