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Скандал! Пышногрудая эстонская блондинка увела мужчину из семьи и забеременела от него?

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ФОТО: facebook.com

В редакцию портала Elu24 пришло сообщение о том, что пышногрудая эстонская блондинка Авели Вяндра увела мужчину из семьи. Назовем его Вахури Любовная Пушка.

На снимке эта красавица утопает в крепких мужских объятиях того самого Вахури. Мужчина недавно опубликовал этот снимок на своей странице в Facebook. В комментариях к публикации началась оживленная дискуссия на тему: чей же Вахур? По слухам, он должен быть в отношениях с женщиной по имени Яна. Кто-то также написал в комментариях, что Авели увела Вахура из семьи и ждет от него ребенка.

ФОТО: Facebook Авели Вяндры

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