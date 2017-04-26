15 вещей, которые не стоит делать мужчинам во время секса

Несмотря на то, что процветает эмансипация, различия между мужчинами и женщинами никогда не исчезнут. Часто бывает так, что с виду самодостаточные и уверенные в себе дамы на самом деле очень ранимые в душе. Поэтому многие вещи, которые кажутся тебе нормальными, для них неприемлемы, пишет Menslife.com.

В сегодняшней статье речь пойдет о 15 действиях, от которых нужно воздержаться в постели, если ты рассчитываешь на продолжение развития отношений с партнершей.

1. Затяжное молчание. Не зря говорят, что женщины любят ушами. Поэтому во время интимной близости не забывай шептать на ушко ей нежности. Также помни, что женщин заводят мужские постанывания и вздохи во время секса. Ну и конечно, для нее это показатель, что тебе действительно хорошо.

2. Принудительное склонение к оральным ласкам. Женщины как кошки, не любят, когда их принуждают как каким-либо действиям, а тем более к таким пикантным. Не стоит направлять ее голову ниже своего пояса. Но не подумай, что женщины против минетов. Просто они сами выберут момент, когда доставить тебе такое удовольствие.

3. Наваливание на нее всей массой своего тела. Женщины в весовой категории, как правило, уступают мужчинам. Не наваливайся на нее всем телом. Даже если ты сверху, дай ей возможность двигаться и получать удовольствие.

4. Засосы. Наверняка в студенческие и даже школьные годы многие из нас баловались, оставляя засосы на шеях у девушек. Однако настоящий взрослый мужчина не станет клеймить свою женщину таким способом, да и прекрасный пол будет не в восторге от розовых синяков на шее.

5. Чрезмерные ласки сосков. Во-первых, не у всех женщин это эрогенная зона, а во-вторых, не нужно их тискать, сжимать и покусывать. Вместо этого их лучше нежно поглаживать и «дразнить» языком.

6. Излишнее внимание к ее ушкам. Многие девушки возбуждаются, когда ласкают их уши. Однако нужно это делать нежно и осторожно. Их можно ласкать кончиком языка, целовать, но не слюнявить и кусать.

7. Кончила/не кончила? Это, пожалуй, самый неуместный вопрос, который можно задать в постели. О таком нельзя спрашивать. Никогда.

8. Командирский нрав. Даже если ты привык доминировать по жизни, ненужно в постели командовать и на все 100% проявлять инициативу. Исключение составляют разве что целенаправленные ролевые игры. В других случаях она не должна чувствовать себя солдатом в армии.

9. Отсутствие разнообразия и безынициативность. Однообразие никого не воодушевляет, а полное отсутствие инициативы – беем более. Нужно придерживаться золотой середины между 8 и 9 пунктом. Не забывай при этом проявлять интересные идеи и фантазию. Можно разнообразить места для любовных утех или же попробовать новые для вас позы.

10. Отвлекаться на другие дела. Планшеты, телефонные звонки и даже футбол не должны тебя отвлекать от девушки, жаждущей твоей ласки. Сосредоточь свое внимание на ней и получишь незабываемый секс.