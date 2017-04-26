Разговоры с умершими и духами во сне: что они хотят сказать нам?

Встречи с умершими и призраками во снах

Не стоит сразу же пугаться или начинать перелистывать различного рода эзотерическую литературу, если во сне вам вдруг приснился человек, давно умерший. Для начала попробуем разобраться, в чем же причина такого явления, что мертвые пытаются нам сказать этим поступком. Также, в зависимости от особенностей сна, можно попробовать определить, как чувствует себя душа конкретного человека в потустороннем мире, пишет Esotericblog.ru.

Так, почему же нам снятся люди, с которыми мы водили знакомство при жизни или даже состояли в родственных отношениях? Следует понять, что взаимоотношения с каждым конкретным человеком не обязательно заканчиваются сразу же после его смерти. Мы ведь не перестаем испытывать какие-то чувства и эмоции по отношению к умершему, процесс забывания растягивается на долгие годы, а некоторые воспоминания остаются с нами на всю жизнь. Отношения не заканчиваются, даже после кончины остается некая духовная связь, позволяющая ощущать и представлять себе до боли знакомые черты. Именно эта связь, незавершенные дела, невыполненные обязательства – все это держит душу мертвого в нашем мире, позволяя отложить процесс окончательного прощания.

Так зачем же они приходят к нам? Намного проще объяснить это по отношению к женщинам, так как они всегда были хранителями рода и домашнего очага, а значит, имели наиболее тесную связь с прошлыми поколениями. В данном случае души мертвых могут приходить к вам для определенной энергетической подпитки либо же просто в поиске помощи, например, предоставлении какой-то очень значимой для них информации.

Почему же именно во сне? В обычном состоянии человек слишком занят повседневными делами и заботами и не слишком восприимчив к различного рода душевным колебаниям. Во сне же все основные мыслительные и жизненные процессы замедляется, мы погружаемся в малоподвижное состояние, очень похожее на смерть, и соответственно мертвым становится гораздо легче выходить на контакт и передавать свои послания.

Чаще всего души приходят во сны к своим самым близким родственникам, к которым были сильно привязаны при жизни. Наиболее вероятен контакт в первые несколько месяцев после смерти, когда ушедший человек все еще остается привязан к своему телу, жилищу, любимым местам и сохраняет свои особенные привычки.

Как говорилось выше, мертвые приходят в основном для того, чтобы попросить у нас о помощи. В первое время после смерти душа все еще испытывает некоторые потребности, например, ей ведомо чувства голода и жажды, эмоции, привязанность к определенным вещам и любимым занятиям. Но так как физического тела больше не существует, сама она удовлетворить все это не в состоянии, и именно вы, возможно, сможете помочь ей в этом. Если во сне умерший просит вас покормить его, почитать любимую книгу или же согреть, не стоит пугаться. При пробуждении обязательно проговорите это, давая понять, что пожелание было услышано, и проделайте все необходимые действия для того, чтобы максимально выполнить его. Это позволит душе успокоиться и обрести долгожданный покой.