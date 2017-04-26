Раскрыта причина трагической гибели звезды «Интернов»

В ночь на 25 апреля актер Казимир Лиске, сыгравший в нескольких эпизодах популярного сериала «Интерны», выпал из окна своей московской квартиры, находящейся на пятом этаже дома. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Официальная версия случившегося все еще не установлена, но в Сети уже поползли слухи об алкогольной и наркотической зависимости Казимира.

Чтобы избежать пересудов и возмутительных домыслов, близкий друг Лиске, драматург Иван Вырыпаев, опубликовал заявление в Фейсбуке и озвучил предполагаемую причину смерти Казимира Лиске.

«Я хотел бы от лица Полины, его жены, и от нас всех рассказать, что случилось. Это трагический несчастный случай. Кэз переживал серьезную психическую неустойчивость. Это можно назвать болезнью. То, что с ним случилось, не суицид и не наркотики. Никаких причин сделать это у него не было.

И мы все уверены, что он вообще не хотел этого делать, просто болезнь и психическое состояние, которое он подавлял и скрывал даже от своих близких, вытолкнули его тело в небо», — заверил общественность Иван.

В конце поста режиссер поблагодарил актера за долгие годы совместной работы. Он опубликовал стихи из своей пьесы, над переводом которой с русского на английский работал Казимир Лиске: «Ты летишь в темноте. Ты падаешь вниз. Ты видишь пожар. Ты видишь, как горит этот мир. И теперь он горит для тебя. Стой, смотри на огонь, плачь и люби».