Известный артист Денис Матросов отменил свадьбу из-за несчастья

Год назад журналисты узнали, что Денис Матросов счастлив в отношениях с девушкой по имени Ольга. Примечательно, что репортеры прознали не только о романе артиста, но и о том, что новая возлюбленная ждет от него ребенка. 1 мая Ольга подарила Денису сына, которого счастливые родители назвали Федором.

В 2017 году влюбленные планировали устроить свадьбу, однако несчастье перечеркнуло их мечты. "Свадьбу откладываем по вынужденным обстоятельствам – нас в феврале обокрали, вынесли из дома большую часть накоплений, которую не успел донести до банка. Там были деньги и на свадьбу, и на развитие новых театральных проектов", – объяснил Матросов.

Преступники дождались, когда ни Дениса ни Ольги не было дома. "Я был на гастролях, а Оля ездила навестить свою маму. Вернувшись 24 февраля, обнаружили, что все накопления, которые хранили дома, исчезли. Полиция и следователи работают, сняли отпечатки пальцев, есть подозреваемые… Но результата, увы, пока нет", – цитирует артиста Woman`s Day.

Матросов не скрывает, что ему очень обидно, ведь получается, что большую часть спектаклей он отыграл буквально за бесплатно. "Если честно, то все еще боюсь связываться с банками, потому что уже был печальный опыт, когда они накрывались медным тазом и мы с трудом вытаскивали свои сбережения. Но как показал горький опыт, лучше хранить деньги в банке, чем по старинке хранить сбережения дома, даже если там постоянно живут люди и вроде бы ничего не может случиться", – отметил Матросов.

По словам Дениса, главное, что все здоровы и никто не пострадал. "А деньги еще заработаем и на свадьбу, и на новые проекты", – уверен Матросов.