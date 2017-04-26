Опасно! Астролог Эдда Пауксон составила прогноз для сына Иевы и Тоомаса Хендрика Ильвесов

Астролог Эдда Пауксон по просьбе Õhtuleht составила для маленького Ильвеса прогноз. Рожденные под знаком Стрельца – больше экстремальные спортсмены и летчики-истребители, чем президенты.

Напомним, что у экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса 28 ноября 2016 года родился второй сын.