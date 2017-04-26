Удивительно, но это так! Почему одни люди постоянно мерзнут, а другим всегда жарко

Вспышки жара и озноба могут быть признаками проблем со здоровьем. В некоторых случаях причина, по которой человек все время чувствует холод или изнывает от жары, может ссылаться на наше здоровье, пишет Marketium. Иногда это является признаком болезней, которые очень часто остаются без внимания и диагноза — например, анемии, недоедания, инфекции, проблем с весом (как избыточным, так и недостаточным) и даже скрытого тиреоидита.

Как это предотвратить? Регулярно проходите медицинский осмотр и рассказывайте врачу о всех проблемах, которые вас беспокоят. Когда дело касается вашего здоровья, консультация профессионала крайне важна в своевременном обнаружении и лечении проблем, прежде чем они достигнут серьёзной стадии.

Сильное эмоциональное напряжение и стресс

В журнале “Women’s Health” говорится, что стрессовые ситуации, такие как конфликты, высокие рабочие нагрузки и напряженный график, могут стать причиной ощущения дискомфорта при нормальной температуре.

Нейропсихолог Майкл Линч утверждает, что внутри нашего организма происходит множество процессов, которые вследствие стресса могут вызвать определeнные “сбои”, связанные с восприятием температуры.

“Если вам приходится часто испытывать стресс, это запускает вашу вегетативную нервную систему, что провоцирует приток крови к основным органам вашего тела. Таким образом ваш организм борется с неблагоприятными условиями”, — объясняет Линч.

Так что если вам в офисе вдруг стало жарко, в то время как остальные мeрзнут в тeплой одежде, это может быть отголоском семейной ссоры, которая произошла накануне. Постарайтесь оставлять все негативные эмоции за пределами своего офиса и начинать рабочий день с позитивного настроя, чтобы сохранять эмоциональное равновесие и не ощущать дискомфорта от температур.

Эмоциональное состояние может повлиять на ваш “климат-контроль”

Да, причинами дискомфорта от погодных условий не обязательно могут выступать проблемы со здоровьем или другие физические факторы. Даже когда температура в помещении или за окном в норме, многие из нас могут чувствовать некоторый дискомфорт, связанный с нашим эмоциональным состоянием. Исследования показывают, что человек, страдающий от одиночества или депрессии, зачастую ощущает дрожь. А вот в ситуациях, когда человек находится в приятной компании, происходит противоположное. Когда вы окружены людьми, с которыми вам нравится проводить время, и чувствуете себя счастливым, вы становитесь более восприимчивыми к теплу и можете ощущать жар.

Так что когда у вас на душе холод, ваше тело также может мeрзнуть — независимо от погодных условий и температуры в помещении.

Как перестать всe время мeрзнуть или изнывать от жары

Что ж, теперь, когда мы выяснили причины дискомфорта при нормальных температурах, давайте разберeмся, каким же образом можно на это повлиять?

Существует несколько способов предотвратить ощущение холода или беспричинное потоотделение. Правильный выбор одежды и еды, которую мы употребляем, играет большую роль в приспособлении нашего тела к температурным условиям.

Чтобы не мeрзнуть зимой, употребляйте больше супов и углеводов, в летние же месяцы вас спасут от жары овощи и зелень. Кроме того, постарайтесь поддерживать температуру в помещении в пределах от 20 до 23 градусов, для большинства людей это идеальные климатические условия, которые позволят чувствовать себя максимально комфортно.

Последний трюк основывается исключительно на нашем подсознании. Исследования показали: если вы попробуете визуализировать какие-то жаркие места, например тропики, это спровоцирует химические реакции в вашем организме и выделение эндорфинов в крови, что поможет поддерживать тепло вашего тела.

Для хорошего самочувствия крайне важно нормализовать “климат-контроль” своего организма и адаптироваться к окружающей обстановке. Придерживайтесь этих советов, чтобы чувствовать себя максимально комфортно при любых температурных условиях.