Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЕвровидениеЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

«Женщинам – форму»: удалось ли Ану Саагим пройти тест НАТО на физподготовку? (видео)

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ

В понедельник, 24 апреля, в Эстонии началась инициированная Министерством обороны кампания "Женщины – в форму!", в рамках которой рассказывается о возможности для женщин нести срочную службу в Силах обороны. Среди участниц теста на физподготовку была замечена бывший главный редактор портала Elu24 Ану Саагим.

Тест НАТО на физподготовку состоит из трех компонентов. Отжимания, упражнения по прессу – каждые по две минуты. А также самый главный тест – на выносливость. Бег на 3200 метров. Бег можно заменить плаванием, ездой на велосипеде и так далее.

Такой тест проходит несколько раз в течение службы, чтобы служащие срочной службы могли следить за своими успехами.

Смотрите видео! Ану Саагим рассказывает о своих успехах.

Наверх