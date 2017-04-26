«Женщинам – форму»: удалось ли Ану Саагим пройти тест НАТО на физподготовку? (видео)
26 апреля 2017 г., 15:37
В понедельник, 24 апреля, в Эстонии началась инициированная Министерством обороны кампания "Женщины – в форму!", в рамках которой рассказывается о возможности для женщин нести срочную службу в Силах обороны. Среди участниц теста на физподготовку была замечена бывший главный редактор портала Elu24 Ану Саагим.
Тест НАТО на физподготовку состоит из трех компонентов. Отжимания, упражнения по прессу – каждые по две минуты. А также самый главный тест – на выносливость. Бег на 3200 метров. Бег можно заменить плаванием, ездой на велосипеде и так далее.
Такой тест проходит несколько раз в течение службы, чтобы служащие срочной службы могли следить за своими успехами.
Смотрите видео! Ану Саагим рассказывает о своих успехах.