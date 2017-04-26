«Женщинам – форму»: удалось ли Ану Саагим пройти тест НАТО на физподготовку? (видео)

Тест НАТО на физподготовку состоит из трех компонентов. Отжимания, упражнения по прессу – каждые по две минуты. А также самый главный тест – на выносливость. Бег на 3200 метров. Бег можно заменить плаванием, ездой на велосипеде и так далее.

Такой тест проходит несколько раз в течение службы, чтобы служащие срочной службы могли следить за своими успехами.

Смотрите видео! Ану Саагим рассказывает о своих успехах.