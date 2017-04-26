Безработная жительница Прибалтики решила скоротать время в интернете и получила 90 тысяч евро

Счастливая женщина призналась, что она участвовала в лотерее всего четвертый раз в жизни: «Можно сказать, чтобы скоротать время, мы с подругой в iLOTO заполнили квитанцию с шестью вариантами. Несколько вариантов по отдельности и один – вместе, выбирая случайные числа».

Счастливым же оказался именно этот, вместе заполненный вариант. Обладательница выигрыша – безработная, за месяц до выигрыша она ушла с работы в индустрии отдыха и развлечений – чтобы отдохнуть самой. Теперь она думает, что выигрыш можно будет использовать для открытия своего бизнеса.