Безработная жительница Прибалтики решила скоротать время в интернете и получила 90 тысяч евро
26 апреля 2017 г., 15:08
В понедельник, 24 апреля, в офис Latvijas Loto явилась молодая рижанка, чтобы оформить выигрыш в международной лотерее Eurojackpot размером в 86 999,50 евро, передает TVnet.
Счастливая женщина призналась, что она участвовала в лотерее всего четвертый раз в жизни: «Можно сказать, чтобы скоротать время, мы с подругой в iLOTO заполнили квитанцию с шестью вариантами. Несколько вариантов по отдельности и один – вместе, выбирая случайные числа».
Счастливым же оказался именно этот, вместе заполненный вариант. Обладательница выигрыша – безработная, за месяц до выигрыша она ушла с работы в индустрии отдыха и развлечений – чтобы отдохнуть самой. Теперь она думает, что выигрыш можно будет использовать для открытия своего бизнеса.