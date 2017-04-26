Правда и мифы о Чернобыльской катастрофе. Факты, которые леденят душу!

Впрочем, выдумки про армии мутантов прибережем до дня дурака. Сегодня же будут лишь статистические факты, пишет Ofigenno.com.

Факт № 1

В результате взрыва на Чернобыльской АЭС четвертый атомный реактор станции был полностью разрушен. В атмосферу было выброшено 97,7 процентов радиоактивного топлива!

Факт № 2

Впервые о случившемся на ЧАЭ объявили 28 апреля 1986 года в 21.00. Сообщение ТАСС звучало так:

«На Чернобыльской атомной электростанции произошёл несчастный случай. Один из реакторов получил повреждение. Принимаются меры с целью устранения последствий инцидента. Пострадавшим оказана необходимая помощь. Создана правительственная комиссия для расследования происшедшего».

Факт № 3

Массив деревьев, расположенный в двух километрах от ЧАЭС, получил название «Рыжий лес» из-за буро-рыжего окраса деревьев. Такой цвет получился в результате поглащения деревьями высокой дозы радиации в первые дни после аварии.

Факт № 4

Эвакуация города Припять, расположенного в трёх километрах от Чернобыльской АЭС, началась спустя 36 часов после катастрофы.

Факт № 5

На момент эвакуации средний возраст жителей города Припять составлял всего лишь 26 лет! Это был город молодых... Всего же из 30-километровой зоны было эвакуировано 200 тысяч человек!

ФОТО: Stringer/Sputnik

Факт № 6

В ликвидации последствий чернобыльской аварии принимали участие свыше 600 тысяч человек. К настоящему времени из них 60 тысяч погибли, а 165 тысяч получили инвалидность...

Факт № 7

23 мая 1986 года на ЧАЭС случился еще один пожар. Для ликвидации возгорания потребовалось 8 часов. Для этого было задействовано 268 пожарных, часть из которых получила значительные дозы облучения. Пожар был строго засекречен приказом Михаила Горбачёва...

Факт № 8

Наибольший удар приняла на себя Белоруссия. 23 процента территории этой страны оказались загрязнены радиоактивным цезием-137 сверх нормы.

Факт № 9

По сравнению с доаварийным периодом, к 1990 году количество случаев рака щитовидной железы среди детей в Беларуси возросло в 33,6 раза! А в январе 1987 года в Белоруссии было зарегистрировано необычно большое число случаев синдрома Дауна...

ФОТО: GLEB GARANICH/REUTERS

Факт № 10

Чернобыльская АЭС продолжала работать почти 15 лет после аварии. Последний энергоблок был окончательно остановлен 15 декабря 2000 года в 13 часов 17 минут.

Факт № 11

Свыше 1200 жителей 30-километровой зоны вернулись в родные дома после эвакуации, несмотря на запрет. Сейчас вокруг Чернобыля живет около 200 самоселов.

Факт № 12

Несмотря на повышенный радиоактивный фон, зона отчуждения фактически превратилась в заповедник. Здесь развелось множество диких животных, включая виды, которые считались давно исчезнувшими на этих территориях!

Факт № 13

Полный распад последнего радиоактивного элемента на загрязнённых территориях (а это плутоний-239) до состояния природного материала произойдёт лишь в 26 486 году, через 24 500 лет после аварии!

ФОТО: Pyotr Sivkov/TASS

Надеемся, чернобыльская трагедия станет уроком для всего человечества. Только помня о страшных ошибках, можно избежать их в будущем. Поделись этой статьей с друзьями, пусть они узнают больше об аварии и ее последствиях!