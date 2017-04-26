Мужчина больше недели боялся идти к врачу с этой пикантной проблемой...

Как пишет «Московский комсомолец», мужчина недавно решил развестись с женой и бракоразводный процесс в самом разгаре. Это не помешало ему найти новую кандидатку в дамы сердца. Недавно он привел новую подругу домой и уединился с ней в своей комнате. Во время любовных утех девушка заняла позицию сверху, и вдруг мужчина услышал треск и почувствовал резкую боль, пишет Ridus.ru.

Несмотря на то, что с такими травмами к врачам нужно обращаться незамедлительно, москвич решил подождать. Он промучился больше недели: половой орган опух и посинел, а каждая попытка сходить в туалет причиняла неимоверные страдания. В конце концов родители москвича, которые были в курсе проблемы, настояли на посещении врача.

На прием к урологу пострадавший отправился вместе с отцом. Но увидев огромную очередь, мужчина не захотел ждать и вернулся домой. Тем же вечером у его матери кончилось терпение, и она вызвала скорую помощь.

Медики госпитализировали пациента, диагностировав запущенный воспалительный процесс в травмированном органе. Врачам пришлось откачивать гной, после чего мужчине назначили антибиотики. Сейчас его готовят к операции по сшиванию поврежденных тканей. Вернется ли к неудачливому любовнику потенция, врачи пока не берутся предполагать.