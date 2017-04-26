Видео: украинская певица Джамала вышла замуж

Свадебная церемония прошла в Исламском культурном центре Киева, передает Ridus.ru со ссылкой на ТСН. Как ранее обещала Джамала, ее свадьба проходит в соответствии с национальными традициями, пишет Ridus.ru.

«Свадьба прошла в татарских традициях — обряд никах провел мулла», — уточняет издание «Вести. Украина».

Медовый месяц молодожены планируют провести в Европе, сообщает пресса.

По данным пользователей Сети, Джамала и Бекир вместе уже три года, однако долгое время они не афишировали свои отношения. В ноябре прошлого года певица показала фанатам обручальное кольцо и сообщила, что помолвлена.

О Бекире Сулейманове известно, что он родом из Семфирополя, в Киеве закончил школу экономики, а также Киевский национальный университет им. Т. Шевченко по специальности «Медицинская радиофизика». По данным СМИ, Бекир увлекается футболом и организовывает крупные любительские турниры. В соцсетях пользователи пишут, что он занимается общественной работой и политикой.