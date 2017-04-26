Ургант назвал главный плюс эмиграции Бузовой из России

Он сообщил, что она стала первой певицей в России, чьи четыре песни подряд стали лидерами по числу прослушиваний в ITunes, пишет Ridus.ru.

«Это значит с музыкальным вкусом в нашей стране всё в порядке. Каким был хорошим, таким и остался! И Ольга благодаря этому может поверить в себя и уехать на запад. И Ольга уезжает на запад, а мы тут…» — сказал Ургант, изображая закрытие двери и проглатывания ключа.

При этом он отметил, что самое важное в этой ситуации — «человек уедет, а утечки мозгов не произойдет».

Стоит отдать должное самоиронии Ольге Бузовой, которая разместила ролик у себя в Instagram и подписала его: «Приятно знать, что Иван Ургант следит за моим творчеством».

На днях Ольга Бузова всполошила интернет-сообщество сообщением о том, что она уехала из Москвы. В доказательство своих слов Бузова разместила фото, где она изображена на фоне старинного лондонского особняка.