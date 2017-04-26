Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЕвровидениеЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Галерея: Виктория Боня полностью обнажилась на пляже

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Виктория Боня | ФОТО: Vida Press

Фото голой Виктории Бони попали в Сеть благодаря папарацци. Однако пользователи предположили, что она сама стала инициатором пикантных снимков для привлечения внимания к позабытой персоне.

Российская телезвезда Виктория Боня полностью обнажилась в Майами. 37-летняя экс-участница скандального телешоу «Дом-2» пришла на пляж с подругой и перед тем, как искупаться в океане, скинула всю одежду, пишет Ridus.ru.

Папарацци удалось запечатлеть момент, как Боня выходит из воды. На некоторых фотографиях оголившаяся Боня смеется и с кем-то разговаривает, вероятно, подруга не попала в кадр.

Виктория Боня / Vida Press

Больше фотографий для лиц старше 18 лет найдете ЗДЕСЬ!

Наверх