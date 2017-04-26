Галерея: Виктория Боня полностью обнажилась на пляже

Российская телезвезда Виктория Боня полностью обнажилась в Майами. 37-летняя экс-участница скандального телешоу «Дом-2» пришла на пляж с подругой и перед тем, как искупаться в океане, скинула всю одежду, пишет Ridus.ru.

Папарацци удалось запечатлеть момент, как Боня выходит из воды. На некоторых фотографиях оголившаяся Боня смеется и с кем-то разговаривает, вероятно, подруга не попала в кадр.

Виктория Боня / Vida Press

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