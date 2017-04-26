Папарацци: смотрите, как выглядит самая красивая женщина года в обычной жизни

Как сообщило издание, прошло 26 лет с того момента, как Джулия Робертс впервые появилась на обложке People в рейтинге «Самых красивых в мире» и она по-прежнему остается нашей любимой красоткой.

Популярность и статус звезды Голливуда актрисе принесли съемки в мелодраме «Красотка» в 1990 году, а за главную роль в биографической картине «Эрин Брокович» она была удостоена премии «Оскар». До сих пор Джулия Робертс считается одной из самых успешных и высокооплачиваемых актрис в мире.

В обычной жизни Робертс, как и многие другие голливудские знаменитости, выглядит совершенно обычно – носит безразмерные парки и кроссовки, выходит на улицу без мейкапа и укладки, а также чувствует абсолютную свободу в выборе стиля.

Фото: Vida Press

Фото: Vida Press