Вот куртизанка! Эвелин Ильвес рассказала, как и где на самом деле познакомилась с Томасом Хендриком

Эвелин Ильвес в своей колонке в журнале Naisteleht пишет о том, как в Вальпургиеву ночь 20 лет назад решила поехать в Тарту без своего прошлого супруга, где познакомилась с будущим президентом Эстонии – Тоомасом Хендриком Ильвесом. В него дама и влюбилась.