Вот куртизанка! Эвелин Ильвес рассказала, как и где на самом деле познакомилась с Томасом Хендриком
26 апреля 2017 г., 12:59
Эвелин Ильвес в своей колонке в журнале Naisteleht пишет о том, как в Вальпургиеву ночь 20 лет назад решила поехать в Тарту без своего прошлого супруга, где познакомилась с будущим президентом Эстонии – Тоомасом Хендриком Ильвесом. В него дама и влюбилась.
«Хороший светский деятель Топи познакомил нас с Тоомасом и после недолгих раздумий мы пошли с ним танцевать», - пишет Эвелин Ильвес. По словам экс-первой леди, этот знаковый танец длился до самого утра, а потом еще 18 лет подряд, пишет Elu24.
«Это была любовь с первого взгляда», - вспоминает Эвелин Ильвес.