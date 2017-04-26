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Вот куртизанка! Эвелин Ильвес рассказала, как и где на самом деле познакомилась с Томасом Хендриком

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ФОТО: Christ Wattie / Reuters / Scanpix

Эвелин Ильвес в своей колонке в журнале Naisteleht пишет о том, как в Вальпургиеву ночь 20 лет назад решила поехать в Тарту без своего прошлого супруга, где познакомилась с будущим президентом Эстонии – Тоомасом Хендриком Ильвесом. В него дама и влюбилась.

«Хороший светский деятель Топи познакомил нас с Тоомасом и после недолгих раздумий мы пошли с ним танцевать», - пишет Эвелин Ильвес. По словам экс-первой леди, этот знаковый танец длился до самого утра, а потом еще 18 лет подряд, пишет Elu24.

«Это была любовь с первого взгляда», - вспоминает Эвелин Ильвес.

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