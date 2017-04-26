Привычка грызть семечки может «убить» важнейший жизненный орган

Исследователи заявили, что семечки могут содержат следы микотоксинов, производимых плесенью, самым опасным из которых является афлатоксин. Специалисты провели экспертизу семян подсолнечника, завезенных из Танзании. Они обнаружили, что почти 60% выбранных ими образцов семян и 80% образцов подсолнечного жмыха были «загрязнены» афлатоксинами.

По словам научных работников, афлатоксин является одним из наиболее опасных –проникнув в организм, он способен вызывать поражение печени и других внутренних органов. Согласно данным исследования, токсичный грибок может содержаться не только в семечках, но и в других орехах и зерновых культурах.

«Производящие афлатоксин плесневые грибы Aspergillus flavus или Aspergillus arasiticus растут на зернах, семенах и плодах растений с высоким содержанием масла (например, на семенах арахиса). Только из-за афлатоксинов, содержащихся в кукурузе и арахисе, ежегодно во всем мире умирают до 155 тысяч человек. Необходимо лучше контролировать качество подобных продуктов питания», - приводится мнение ученых на страницах журнала PLOS ONE.

Представители науки не впервые высказываются о том, что компоненты здорового питания способны быть источниками нежелательных для организма веществ. Ранее проводившиеся исследования позволяли сделать предположение, что токсины в организм могут попадать даже вместе с овощами и фруктами, в которых полно витаминов.