Видео, взволновавшее Сеть: Собчак и Виторган показали, как повысить либидо

Известная российская телеведущая и журналист Ксения Собчак и не менее известный актер Максим Виторган решили развенчать общепринятый стереотип о том, что с появлением в семье малыша молодые родители, как правило, и думать не могут об исполнении супружеского долга.

Звездная пара снялась в коротком рекламном ролике… новых средств для повышения либидо для мужчин и женщин, передает Woman. Действие видео разворачивается в автосалоне: Ксения и Максим выбирают новую машину и по очереди садятся в салон предложенного им внедорожника, чтобы оценить его вместительность и удобство — как выяснилось, не столько для практических нужд, сколько для того, чтобы позже заняться страстным сексом на подземной парковке.

Ксения опубликовала провокационный ролик в своем Instagram и со свойственной ей иронией отметила: «Все эти стереотипы про женатые пары с маленьким ребенком… Все правда!)) Но мы делаем так, чтобы даже от тест-драйва машины потом целый день были бабочки в животе, подрагивали коленки и не сходил румянец с лица».

Впрочем, комментаторы разделились на два лагеря: кто-то остался в восторге от юмора создателей этой рекламы, а кто-то счел, что Ксении и Максиму не стоило лишний раз провоцировать слухи о проблемах в своем браке.