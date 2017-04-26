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Смотри: этот мужчина снимал океан во время шторма. И вдруг с небес спустилось то, что испугало его до дрожи в коленях

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ФОТО: youtube.com

Эти кадры можно назвать уникальными. Сняты они были во время шторма на Дайтона Бич во Флориде. Мужчина, который делал это видео, не ожидал что ему удастся заснять такое.

Секунд 10 спустя после начала съемки мощнейшая молния ударила прямо в океан перед ним. Уникальность этой съемки в том, что снята она высокоскоростной камерой и молния настолько мощная и ударила настолько близко, что это вызывает ужас, пишет Likeni.info.

Но красоту получившихся кадров трудно переоценить.

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