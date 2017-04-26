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Охрана не отходит от палаты больного Тимати

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Тимати | ФОТО: Scanpix

Тимати попал в больницу. Известный рэп-исполнитель пожаловался на боли, и теперь охрана буквально не отходит от его палаты.

В одну из лучших частных клиник Москвы певец Тимати приехал на дорогом автомобиле "Гелентваген". 33-летний Тимур Юнусов (настоящее имя Тимати) обратился к врачам с жалобами на боли, передает Life. В медицинском учреждении артисту предложили пройти полное обследование у кардиолога и терапевта.

Охрана не отходит от его палаты. После диагностики медики поставят диагноз Тимати и назначат лечение.

Интересно, что в то время, как журналисты "обнаружили" Тимура Юнусова в московской клинике, да еще и в палате, сам исполнитель выложил на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлен в лифте с черным роботом. Впрочем, если внимательно рассмотреть задний фон, то можно предположить, что рэпер действительно находится в больнице. В подписи к снимку Тимати предпочел не прояснять информацию.

A post shared by Black Star (@timatiofficial) on

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