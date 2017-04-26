Почему Ану Саагим не может встать на учет в Кассу страхования от безработицы?

По словам самой Ану, многие сейчас шутят на эту тему. «К сожалению, я также частный предприниматель, поэтому в Кассу страхования от безработицы обратиться не могу», – Саагим объяснила журналу Naisteleht, что даже если бы она захотела, не смогла бы это сделать.

«Работа и деньги, на самом деле, никуда не денутся, просто пришло время почистить перышки и поменять среду», – добавила звезда и объяснила, что за деньги никогда и не работала, благо мужчины заботятся о ней, как о цветке.