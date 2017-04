Звезда «Дома-2» просит помощи: у нее нашли рак

Привет. Я Лена. Мне 26 и у меня РАККоторому собираюсь надрать задЛимфома медиастинальная средостения. С чего все началось?Началось все с плохих мыслей. Не допускайте в свою голову плохое. Я находилась в затяжной депрессии. Меня не радовали ни Матвей, ни муж, ни работа... Я перестала радоваться вообще. Хотя те, кто меня знает, знают какой я до одури позитивный человекДалее ко всему прибавилась усталость. Постоянная усталость, даже после сна. Я стала унылой, угрюмой и на себя не похожей. Плюс в феврале начало болеть внутри грудной клетки(прям посередине) и отдавало в то же место в спину. Думаю:"Фигня, пройдет." Думала что Матвейка ножками настучал.Болело не каждый день. Полетели в Краснодар отдыхать. На месяц и там стало болеть сильнее, но не чаще. Записалась на всякий случай к терапевту на 29 марта.Проверить на всякий случай. Проверила. И оттуда прям на скорой меня повезли в реанимацию 68 больницы с диагнозом "инфаркт миокарда". Все признаки были похожи на него. Привезли и следующие 6 дней были обследования... Мне ставили кучу разных диагнозов и даже хотели выписать с диагнозом "остеохондроз". продолжение...

