Звезда «Дома-2» просит помощи: у нее нашли рак

26-летняя Елена Степунина чуть менее полугода назад стала мамой. Через несколько месяцев врачи обнаружили у нее опухоль, о чем женщина сообщила в своем Instagram. Теперь ее посты в микроблоге посвящены пребыванию в клинике и сообщениям о ходе лечения страшного заболевания.

У Елены обнаружена опухоль в груди. Она очень хочет выздороветь и просит помощи у фанатов в оплате лечения и поддерживающей терапии. Отметим, что сыну Степуниной недавно исполнилось пять месяцев.