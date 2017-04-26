Звезда «Дома-2» просит помощи: у нее нашли рак

Бывшая участница скандального российского реалити-шоу «Дом-2» Елена Степунина обратилась за помощью к подписчикам. У молодой женщины обнаружили злокачественную опухоль. Врачи уже начали проводить молодой маме химиотерапию.
26-летняя Елена Степунина чуть менее полугода назад стала мамой. Через несколько месяцев врачи обнаружили у нее опухоль, о чем женщина сообщила в своем Instagram. Теперь ее посты в микроблоге посвящены пребыванию в клинике и сообщениям о ходе лечения страшного заболевания.
У Елены обнаружена опухоль в груди. Она очень хочет выздороветь и просит помощи у фанатов в оплате лечения и поддерживающей терапии. Отметим, что сыну Степуниной недавно исполнилось пять месяцев.
Привет. Я Лена. Мне 26 и у меня РАККоторому собираюсь надрать задЛимфома медиастинальная средостения. С чего все началось?Началось все с плохих мыслей. Не допускайте в свою голову плохое. Я находилась в затяжной депрессии. Меня не радовали ни Матвей, ни муж, ни работа... Я перестала радоваться вообще. Хотя те, кто меня знает, знают какой я до одури позитивный человекДалее ко всему прибавилась усталость. Постоянная усталость, даже после сна. Я стала унылой, угрюмой и на себя не похожей. Плюс в феврале начало болеть внутри грудной клетки(прям посередине) и отдавало в то же место в спину. Думаю:"Фигня, пройдет." Думала что Матвейка ножками настучал.Болело не каждый день. Полетели в Краснодар отдыхать. На месяц и там стало болеть сильнее, но не чаще. Записалась на всякий случай к терапевту на 29 марта.Проверить на всякий случай. Проверила. И оттуда прям на скорой меня повезли в реанимацию 68 больницы с диагнозом "инфаркт миокарда". Все признаки были похожи на него. Привезли и следующие 6 дней были обследования... Мне ставили кучу разных диагнозов и даже хотели выписать с диагнозом "остеохондроз". продолжение...