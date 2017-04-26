Дочь Кафельникова попрощалась с анорексией и превратилась в «кабачок»

Пользователи Сети раскритиковали Алесю Кафельникову за лишние килограммы. Недавно модель приняла участие в фотосессии для интернет-магазина ASOS — на снимках оттуда невооруженным глазом заметно, что девушка набрала вес, передает Life.
Кажется, совсем недавно пользователи Сети обвиняли Алесю Кафельникову в излишней худобе. Когда девушка начала работать в модельном агентстве Elite, то весила 43 кг. Тогда Алеся жаловалась, что ей приходится придерживаться очень строгой диеты. Модель утверждала: "Мне нравится быть худой, я люблю своe тело".
Однако недавно в Сети появились снимки с недавней фотосессии Кафельниковой для интернет-магазина ASOS, на которых видно, как девушка явно прибавила в весе. Поклонникам модели такие изменения пришлись не очень по вкусу. Ехидно отметив, что фигура "кабачок" явно не для Victoria's Secret.
Фото: скриншот с ASOS